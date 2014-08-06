Объявленный в розыск пособник террористов Царев обещает в Донецке пресс-конференцию

В Донецке журналистов пригласили на пресс-конференцию объявленного в розыск генеральной прокуратурой Украины экс-народного депутата, лидера сепаратистского движения «Юго-Восток» Олега Царева, а также пригласили на фуршет «пообщаться в неформальной обстановке» в гостиницу «Park Inn by Radisson» (бывшая гостиница «Киев»).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее приглашение и пресс-анонс распространила среди донецких журналистов пресс-служба Царева.

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«Сегодня, 6 августа в 15.00 состоится пресс-конференция спикера парламента Союза народных республик Новороссии Олега Царева. Тема "100 дней АТО". Во время пресс-конференции председатель расскажет об АТО в цифрах и фактах, которые скрывают от общественности», - говорится в присланном анонсе.

И подчеркивается, что «после пресс-конференции – будет возможность задать вопросы Олегу Цареву и пообщаться "без галстуков" в неформальной обстановке во время фуршета».