Мариупольцы за сутки 45 раз сообщали штабу АТО о местоположении террористов - СНБО

Об этом сообщает сайт СНБО.

"Местные жители активно помогают силам АТО выявлять позиции террористов. За сутки на телефон доверия штаба АТО в городе Мариуполе поступило 45 сообщений, о лицах, которые принимают участие в террористической деятельности, огневых позициях и расположении террористов", - говорится в сообщении на сайте.Читайте такжеБойцы батальона "Днепр" задержали российского боевика-добровольца

В СНБО напомнили, что сообщить такую информацию можно в штаб АТО в Мариуполе по номеру: 094-837-18-05.

Кроме этого, вчера неподалеку от поселка Мангуш подразделения Нацгвардии задержали гражданина, который подозревается в финансировании террористов.

При нем было изъято значительную сумму средств наличными и банковские карты. Задержанного переданы в соответствующие органы для проведения следственных действий.