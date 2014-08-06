Мариупольцы за сутки 45 раз сообщали штабу АТО о местоположении террористов - СНБО
Местные жители активно помогают силам АТО выявлять позиции террористов.
Об этом сообщает сайт СНБО.
"Местные жители активно помогают силам АТО выявлять позиции террористов. За сутки на телефон доверия штаба АТО в городе Мариуполе поступило 45 сообщений, о лицах, которые принимают участие в террористической деятельности, огневых позициях и расположении террористов", - говорится в сообщении на сайте.Читайте такжеБойцы батальона "Днепр" задержали российского боевика-добровольца
В СНБО напомнили, что сообщить такую информацию можно в штаб АТО в Мариуполе по номеру: 094-837-18-05.
Кроме этого, вчера неподалеку от поселка Мангуш подразделения Нацгвардии задержали гражданина, который подозревается в финансировании террористов.
При нем было изъято значительную сумму средств наличными и банковские карты. Задержанного переданы в соответствующие органы для проведения следственных действий.