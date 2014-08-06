Геращенко: МВД и СБУ работают над увеличением количества агентов внутри террористических организаций
07:16, 06 августа 2014Политика
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МВД и СБУ работают над увеличением количества агентов внутри террористических организаций.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"И мы в МВД, а СБУ у себя, работаем над тем, чтоб у нас было побольше агентов внутри террористических организаций. Но не всегда можно все предусмотреть и предвидеть к сожалению...", - написал Геращенко в соцсети.
Геращенко считает, что чем шире и теснее будет сотрудничество милиции и общества в рамках Закона "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границе", тем эффективнее будет борьба с преступностью в целом и с терроризмом в частности.
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