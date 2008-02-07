В Евпатории презентуют кулинарный рекорд Украины

9 февраля в 11-00 в г. Евпатория состоится презентация наибольшего в Украине изделия из мяса и мясопродуктов (сальтисона) в форме Крымского полуострова весом не менее 100 кг. В "Книге рекордов Украины" достижение будет занесено в категорию "Кулинария, размеры".

В программе презентации: живая музыка, возможность каждому присутствующему бесплатно получить собственную фотографию на фоне гигантского сальтисона.

Приглашенные: городской председатель города Евпатория, его заместители, депутаты городского и поселковых советов (пр-т Победы, ООО "СЕРВИС-ХХII", рынок "Универсам", мясной павильон). Телефон:8 (050) 551-84-42.