Террористы пытаются сорвать блокирование опорных пунктов сил АТО - Тымчук
Наиболее активно данные контрдействия проводятся террористами в районе населенных пунктов Луганск, Донецк, Стаханов и Алчевск.
Силы АТО проводят перегруппировку с целью продолжения активных действий, в ответ террористы пытаются сорвать блокирование их опорных пунктов.
Об этом сообщил представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Донецке идут активные боевые действия
"Наиболее активно данные контрдействия проводятся террористами в районе населенных пунктов Луганск, Донецк, Стаханов и Алчевск", - пишет он.
В районах Горловки и Свердловска продолжается накопление сил и средств террористов. Наблюдается переброска террористических групп в районы населенных пунктов Ровеньки, Снежное, Торез и Шахтерск.
"В приграничных районах отмечается снижение активности террористических групп, однако продолжаются обстрелы позиций сил АТО с территории России", - продолжает эксперт.
Тымчук уточняет, что обстрелы позиций сил АТО произведены:
Читайте такжеТеррористы на Донбассе избегают контратак из-за нехватки сил и средств - СНБО
- с территории России дважды - позиций сил АТО в районе н.п. Дьяково и ротной тактической группы близ госграницы. Огонь велся из ствольной артиллерии и минометов.
- из РСЗО БМ-21 «Град» - в районе н.п.Новоанновка и аэропорта в Луганске.
- из минометов, стрелкового оружия и автоматических гранатометов обстреляны три блокпоста сил АТО в районе проведения операции.