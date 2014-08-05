Террористы пытаются сорвать блокирование опорных пунктов сил АТО - Тымчук

Силы АТО проводят перегруппировку с целью продолжения активных действий, в ответ террористы пытаются сорвать блокирование их опорных пунктов.

Об этом сообщил представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Наиболее активно данные контрдействия проводятся террористами в районе населенных пунктов Луганск, Донецк, Стаханов и Алчевск", - пишет он.

В районах Горловки и Свердловска продолжается накопление сил и средств террористов. Наблюдается переброска террористических групп в районы населенных пунктов Ровеньки, Снежное, Торез и Шахтерск.

"В приграничных районах отмечается снижение активности террористических групп, однако продолжаются обстрелы позиций сил АТО с территории России", - продолжает эксперт.

Тымчук уточняет, что обстрелы позиций сил АТО произведены:

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- с территории России дважды - позиций сил АТО в районе н.п. Дьяково и ротной тактической группы близ госграницы. Огонь велся из ствольной артиллерии и минометов.

- из РСЗО БМ-21 «Град» - в районе н.п.Новоанновка и аэропорта в Луганске.

- из минометов, стрелкового оружия и автоматических гранатометов обстреляны три блокпоста сил АТО в районе проведения операции.