И.о. мэра Рубежного подозревают в сотрудничестве с террористами

Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Его действия квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

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