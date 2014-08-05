И.о. мэра Рубежного подозревают в сотрудничестве с террористами
14:04, 05 августа 2014Политика
2
Прокуратурой Сватовского района Луганской области согласовано сообщение о подозрении исполняющему обязанности мэра г. Рубежное Луганской области Александру Хоменко, который способствовал деятельности террористической группировки.
Действия Хоменко квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК /xxivek.net
Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Его действия квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).
Читайте такжеИ.о. мэра Славянска освободили без предъявления обвинения – источникУстановлено, что Хоменко активно участвовал в блокировании автодороги в г. Рубежное с целью препятствования движению военной техники Вооруженных сил Украины в зону АТО.
Читайте такжеМэру Стаханова инкриминируют посягательство на территориальную целостность УкраиныВ настоящее время продолжается досудебное расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter