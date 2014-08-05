Боевики обстреляли военнослужащих 72 бригады, которые возвращались из РФ, никто не пострадал

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Террористы совершили новую подлость. Они обстреляли колонну безоружных Украинских военнослужащих 72 бригады (195 человек), которые возвращались с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Читайте такжеБоец объяснил, почему их бригада отступила в РФ: Нас отстреливали из "Града" десятками

В штабе АТО напомнили, что накануне часть военнослужащих сил АТО после длительного обстрела из танков, тяжелых орудий, БМ 21 «Град», и по окончанию боеприпасов, были вынуждены отойти на территорию Российской Федерации. Перед уходом они взорвали остатки боевой техники и уничтожили свое оружие, подчеркивают в штабе.

"Захватчики вероятно знали о маршруте передвижения колонны. Их подлое нападение направлено на дискредитацию командования сил АТО и руководства государства", - считают в ведомстве

По информации штаба АТО, пострадавших среди военных нет.