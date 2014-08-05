Эксперты на месте падения "Боинга" смогли поработать полтора часа

Об этом сообщает Государственная комиссия по расследованию катастрофы.

"Международной группе экспертов, из-за блокирования террористами движения колонны в течение определенного периода, удалось поработать на месте падения самолета Boeing - 777 короткий промежуток времени - около полутора часов. Была проведена поисковая операция в шести квадратах в районе населенных пунктов Красный Луч, Петропавловка, Московское. Найдены личные вещи и документы погибших (паспорта и фотоальбомы) ", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, группа из 124 экспертов в настоящий момент вернулась на базу дислокации в Соледаре. Завтра к месту расследования отправится автоколонна со 116 экспертами.

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"Передача ответственности за сопровождение колонны представителям ДНР будет организована в северо-восточной части г.Дебальцево. Во время всей операции в упомянутом районе не будет никаких перемещений войск или стрельбы со стороны Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В комиссии также сообщили, что сегодня из международного аэропорта Харьков в Королевство Нидерланды были отправлены контейнеры с фрагментами тел и личными вещами погибших пассажиров, которые были найдены экспертами в течение пятницы и субботы, а также материал ДНК и личные вещи, которые некоторое время находились в морге Донецка.