Ющенко предупредил, что в ноябре могут полететь головы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на том, чтобы распаевание земли было завершено в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с главами местных государственных администраций по вопросу обеспечения и гарантирования реализации конституционного права граждан Украины на обращения.

«Если мы в этом году не закончим распаевание, я в ноябре поставлю вопрос о персональной ответственности по этой позиции», - заявил Президент Украины, высказывая свое возмущение по поводу того, что процесс распаевания длится 7 лет и до сих пор не закончен.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это вопрос персональной ответственности губернаторов.

«Организуйте работу комиссий, копейки те, которые нужны для окончания этой работы, найдите. 200 тысяч актов не выдано в Украине из 7 миллионов. Если человек не знает, где его участок, скажите пожалуйста, как он будет смотреть на власть, начиная от Президента и заканчивая органами местного самоуправления? На селе земля – это ключевое социальное богатство семьи, и мы его сегодня еще не формализовали», - подчеркнул Президент Украины.

Он также отметил, что местная власть должна выступить с четким разъяснением плана действий по решению проблем земли, начиная от размежевания и заканчивая выделением земли.

«Мы должны организовать выделение участков социально незащищенным категориям: многодетным семьям, инвалидам, тем, кто требует социального жилья», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.