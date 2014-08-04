СМИ: Парубий написал заявление об отставке

Об этом сообщил источник INSIDER. "Заявление написано еще 25 июля. Причиной стали расхождения в позициях президента и секретаря СНБО, в частности относительно информационной политики", - отметил собеседник.

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По его словам, президент пока не подписал заявление, потому что не определился с кандидатурой на эту должность. Одним из кандидатов называют нынешнего главу СБУ Валентина Наливайченко, но тот не соглашается покидать занимаемую должность. Вторым кандидатом является Юрий Стець.

В свою очередь спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявляет об отсутствии информации относительно заявления Андрея Парубия об отставке с должности секретаря СНБО. Отвечая на вопросы журналистов Андрей Лысенко сказал: "Пока таких данных нет".

Напомним, Андрей Парубий назначен секретарем СНБО в феврале 2014 года.