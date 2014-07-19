Парубий назвал Путина новым террористом №1 в мире

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий назвал президента России Владимира Путина террористом №1 в мире.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дал интервью Washington Post. Ключевой их вопрос - как помочь в расследовании теракта - уничтожении самолета Малазийских авиалиний, ведь боевики препятствуют расследованию на месте. Сказал им то, что повторял уже много раз - у нас идет не просто украино-российская война. Мир должен понять, что это - глобальная война ядерного государства-террориста, во главе с террористом №1, против мировой системы безопасности. Просто Украина, как часто это было в истории, ведет бои на передовой", - отметил Парубий.

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"Еще несколько месяцев назад в своих выступлениях в Брюсселе на саммите НАТО в Вильнюсе я призвал создать антипутинскую коалицию. Сегодня страшная трагедия в Украине продемонстрировала, что угроза Путина - глобальная. Нельзя с ним заигрывать - надо вводить жесткие санкции, чтобы остановить Путина, и помогать Украине с вооружением. Ведь неизвестно, граждане какой страны окажутся под прицелом оружия Путина завтра," - добавил секретарь СНБО.