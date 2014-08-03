В Горловке террористы обстреляли местный автомобиль скорой помощи
12:48, 03 августа 2014Политика
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В Горловке террористы обстреляли местный автомобиль скорой помощи.
В Горловке террористы обстреляли местный автомобиль скорой помощи
Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.
Вчера, в Горловке террористы из автоматического оружия обстреляли местный автомобиль скорой помощи, который доставлял в больницу раненого бандитами местного жителя, сообщается на сайте.
Никто не пострадал.
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