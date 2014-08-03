В Горловке террористы обстреляли местный автомобиль скорой помощи.

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Вчера, в Горловке террористы из автоматического оружия обстреляли местный автомобиль скорой помощи, который доставлял в больницу раненого бандитами местного жителя, сообщается на сайте.

Никто не пострадал.