В Горловке террористы обстреляли местный автомобиль скорой помощи

12:48, 03 августа 2014
Политика
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В Горловке террористы обстреляли местный автомобиль скорой помощи.

снбо

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Вчера, в Горловке террористы из автоматического оружия обстреляли местный автомобиль скорой помощи, который доставлял в больницу раненого бандитами местного жителя, сообщается на сайте.

Никто не пострадал.

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