Ночью в Донецке передвигалась тяжелая техника, были слышны взрывы - горсовет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

"За предыдущие сутки в Донецке попаданием артиллерийского снаряда частично разрушено здание общеобразовательной школы № 101 в Петровском районе, уничтожено 560 кв. метров кровли, выбиты окна и двери. Рядом со зданием школы полностью уничтожены хозяйственные постройки. На место происшествия выезжали бригады МЧС Украины в Донецкой области для ликвидации пожара. Пострадавших нет". - отметили в горсовете.Читайте такжеОбстановка в Донецке напряженная, в центре города периодически слышны автоматные очереди - горсовет

Кроме этого, ночью произошло попадание снаряда из крупнокалиберного оружия в частное домостроение по улице Красной звезды. На место не смогла попасть бригада МЧС из-за непрекращаюшихся обстрелов в данном районе.