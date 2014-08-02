Международные эксперты из-за обстрела приостановили работу на месте падения Boeing-777

Работа представителей миссии ОБСЕ на месте падения самолета Boeing-777 на Востоке Украины была прервана из-за обстрела неподалеку исследуемой территории.

Об этом сообщил глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает AFP.

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«Мы слышали на расстоянии примерно двух километров звуки приближающихся артиллерийских выстрелов. Было слишком опасно продолжать», - отметил Хаг.

По его словам, ранее была достигнута договоренность с террористами о том, что ОБСЕ пустят в Петропавловку в рамках поисковой операции на месте падения малазийского лайнера.

Как сообщал УНИАН, вчера на месте падения малазийского самолета в Донецкой области наконец началось масштабное расследование теракта - туда смог попасть 101 эксперт.