Эксперты обнаружили на месте катастрофы Boeing новые останки

"Сегодня был самый продуктивный день за все время после авиакатастрофы, на месте работало больше 50 экспертов из Голландии и Австралии. Они обнаружили новые человеческие останки", - сказал Хуг, сообщает РИА Новости.

Эксперты начали свою работу с минуты молчания, сообщил руководитель миссии.

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Останки будут отправлены в Харьков, как это было сделано ранее с телами других погибших пассажиров, добавил Хуг.

В субботу группа экспертов продолжит свою работу на месте авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, сегодня 101 международный эксперт попал на место катастрофы малазийскогоBoeing-777 в Шахтерском районе Донецкой области.

Об этом вице-премьер-министр Украины, председатель Госкомиссии по расследованию причин катастрофы Boeing Владимир Гройсман сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня в полном составе - это 101 эксперт - попали на место падения самолета в результате его сбития, и с 11.25 на этом месте проводится специальная работа по исследованию территории, где находятся обломки самолета», - отметил он.

«Это 20 автомобилей, которые доставлены на эту территорию, 101 эксперт: 10 - от ОБСЕ, 53 - от Нидерландов, 38 - от Австралии, а также с ними в сопровождении есть представители масс-медиа, это около 10 автомобилей», - сказал Гройсман.

17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, находившихся на борту, в частности все члены экипажа были гражданами Малайзии.

Вчера, 31 июля, международным экспертам, прибывшим из Нидерландов и Австралии, впервые удалось попасть на место катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", они пытались это сделать с 27 июля.

Эксперты в первую очередь должны заняться поиском оставшихся тел погибших, которых, по данным МИД Австралии, может быть еще около 80, и личных вещей жертв этой катастрофы.