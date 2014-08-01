Порошенко: Украина не откажется от Крыма за любые деньги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Порошенко заметил, что вопрос Крыма для него состоит из двух частей: “Первое, друзья, Крым не продается. И ответственность за Крым нельзя измерить деньгами. Не может быть так, чтобы Украина получила какие-то деньги и отказалась от Крыма. Не дождетесь. Украинская земля, Украина и украинская территория не продаются. Точка”.

Читайте такжеЮрист: Украина никогда не должна забывать, что Крым - это ее территорияВторая часть ответа, по словам Порошенко, это возмещение ущерба хозяйствующим субъектам за конфискованное имущество. В том числе речь идет о таких компаниях как “Черноморнафтогаз”, военная техника и другие государственные учреждения, понесшие финансовые убытки.

“Истцом должно быть не государство Украина за компенсацию потери Крыма, а хозяйствующие субъекты, которые ежемесячно теряют сотни миллионов от того, что крадется украинский газ из государственного предприятия “Черноморнафтогаз”... На сегодняшний день, это обычная кража”, - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что дал поручение Министерству юстиции совместно с лучшими мировыми юристами подготовить соответствующие иски.

“Украина будет использовать все средства, имеющиеся в ее распоряжении для того, чтобы защитить ее национальные интересы», - отметил Глава государства.