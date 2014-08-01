Порошенко: Украина не откажется от Крыма за любые деньги
Украина не откажется от Крыма, но будет требовать от России компенсации за предприятия, которые были конфискованы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.
Порошенко заметил, что вопрос Крыма для него состоит из двух частей: “Первое, друзья, Крым не продается. И ответственность за Крым нельзя измерить деньгами. Не может быть так, чтобы Украина получила какие-то деньги и отказалась от Крыма. Не дождетесь. Украинская земля, Украина и украинская территория не продаются. Точка”.
Читайте такжеЮрист: Украина никогда не должна забывать, что Крым - это ее территорияВторая часть ответа, по словам Порошенко, это возмещение ущерба хозяйствующим субъектам за конфискованное имущество. В том числе речь идет о таких компаниях как “Черноморнафтогаз”, военная техника и другие государственные учреждения, понесшие финансовые убытки.
“Истцом должно быть не государство Украина за компенсацию потери Крыма, а хозяйствующие субъекты, которые ежемесячно теряют сотни миллионов от того, что крадется украинский газ из государственного предприятия “Черноморнафтогаз”... На сегодняшний день, это обычная кража”, - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что дал поручение Министерству юстиции совместно с лучшими мировыми юристами подготовить соответствующие иски.
“Украина будет использовать все средства, имеющиеся в ее распоряжении для того, чтобы защитить ее национальные интересы», - отметил Глава государства.