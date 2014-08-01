Садовый считает, что экономика Украины должна отвечать требованиям военного времени
Мэр Львова отмечает, что можно увеличить загрузку украинских оборонных предприятий.
Городской голова Львова Андрей Садовый призывает руководство государства перевести экономику Украины в режим, который „более адекватно будет отвечать требованиям военного времени”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в своем сегодняшнем видеообращении к львовянам.
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«Обращаюсь к высшему руководству государства с требованием перевода экономики страны в режим, который более адекватно будет отвечать требованиям военного времени. В частности, во Львове три предприятия - бронетанковый, авиаремонтный и завод ЛОРТА - недостаточно загружены оборонными заказами. При этом возможности очень большие. Знаю, что подобная ситуация есть на других оборонных предприятиях в других городах Украины», - подчеркнул Садовый.