Садовый считает, что экономика Украины должна отвечать требованиям военного времени

Городской голова Львова Андрей Садовый призывает руководство государства перевести экономику Украины в режим, который „более адекватно будет отвечать требованиям военного времени”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в своем сегодняшнем видеообращении к львовянам.

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«Обращаюсь к высшему руководству государства с требованием перевода экономики страны в режим, который более адекватно будет отвечать требованиям военного времени. В частности, во Львове три предприятия - бронетанковый, авиаремонтный и завод ЛОРТА - недостаточно загружены оборонными заказами. При этом возможности очень большие. Знаю, что подобная ситуация есть на других оборонных предприятиях в других городах Украины», - подчеркнул Садовый.