В подразделениях Нацгвардии проходит ротация - СНБО
17:41, 01 августа 2014Политика
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Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
В подразделениях Нацгвардии происходит ротация / Facebook Игорь Савчук
В подразделениях Национальной гвардии Украины проходит ротация.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Проходит ротация личного состава военнослужащих Национальной гвардии из городов Луцка и Запорожья», - отметил он.
«В указанных населенных пунктах население торжественно встречает военнослужащих», - отметил Лысенко.
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