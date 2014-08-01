В подразделениях Нацгвардии проходит ротация - СНБО

В подразделениях Национальной гвардии Украины проходит ротация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Проходит ротация личного состава военнослужащих Национальной гвардии из городов Луцка и Запорожья», - отметил он.

«В указанных населенных пунктах население торжественно встречает военнослужащих», - отметил Лысенко.