Welt: Украинцы теперь должны платить налог на войну

В статье на сайте газеты Die Welt сообщается, что украинский парламент большинством голосов отклонил отставку премьер-министра Арсения Яценюка. Этим они предупредили правительственный кризис посреди атаки на пророссийских повстанцев на востоке. Депутаты также одобрили больше средств для военной операции против сепаратистов, заявил председатель парламента Александр Турчинов.

Яценюк объявил о своей отставке на прошлой неделе, когда депутаты не приняли в первом чтении дополнительный бюджет на текущий год. Он обосновал такой шаг выходом двух партий из его коалиции. Теперь же в парламенте он настоял на принятии дополнительного бюджета, в котором, среди прочего, военный расходы увеличены на 566 миллионов евро. Украина, к тому же, ввела «налог на войну» - 1,5 % от всех налогооблагаемых доходов физических лиц, который будет действовать до 1 января 2015 года. Парламент принял это решение большинством голосов. С помощью этого налога будет финансироваться антитеррористическая операция на востоке страны.

Депутаты также разрешили Австралии и Нидерландам отправить вооруженные силы на место крушения малазийского самолета на востоке Украины, чтобы защитить своих следователей. Обеим странам разрешено временно расположить в Грабово в общей сложности 950 солдат и следователей. После нескольких дней безуспешных попыток впервые с момента предполагаемого сбиения самолета МН17 эксперты международной комиссии по расследованию смогли попасть на место крушения, сообщила ОБСЕ. По данным информационного агентства Интерфакс, представители ведомства российской гражданской авиации также собирались ехать на место крушения. Они хотели передать материал, о котором просил глава международной комиссии. Ранее Украина объявила паузу в наступлении на сепаратистов, которые, в свою очередь, выразили готовность принять участие во встрече контактной группы. В последние дни ожесточенные бои между армией и пророссийскими сепаратистами препятствовали доступу к месту крушения.

Несмотря на договоренность, бои с сепаратистами продолжаются. По некоторым данным, армия почти полностью окружила Луганск. Местные власти заявили, что жители отрезаны от поставок продовольствия.

Представители России, Украины и ОБСЕ встретились для кризисных переговоров в столице Беларуси Минске. Их хозяин, глава государства Александр Лукашенко, пообещал сделать "все необходимое", чтобы ослабить напряженность положения. Тем временем, Россия ввела запрет на импорт соков из Украины. Это было обосновано неправильной заявкой на импорт в Таможенный союз, состоящий из России, Белоруссии и Казахстана. К тому же, санитарно-пищевой надзор сообщил, что на следующей неделе будут прекращены поставки фруктов из Греции и мяса птицы из США.

На российские угрозы, повысить цены на энергоносители из-за санкций Запада, немецкие политики отреагировали подчеркнуто спокойно. Повышение цен возможно только при заключении новых контрактов, пояснили в Федеральном министерстве экономики. Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер указал на то, что Москва нуждается в поступлениях в государственный бюджет.