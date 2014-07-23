Госдеп назвал заявление Минобороны РФ о крушении Boeing пропагандой

"Очевидно, что это вольное изложение фактов и пропаганда, и мы категорически с этим не согласны", — сказала она на брифинге в Вашингтоне, сообщат Росбалт.

По словам Харф, у США есть "огромное количество доказательств" из открытых источников и засекреченная информация, которые опровергают версию российских военных. Американская разведка должна обнародовать имеющиеся в ее распоряжении соответствующие данные позднее во вторник, сказала Мари Харф. По этим данным, ракету выпустили именно пророссийские ополченцы.

Харф вновь призвала Россию заставить повстанцев Донбасса обеспечить беспрепятственный доступ международным экспертам в район падения самолета.

Харф добавила, что РФ распространяет дезинформацию и пропаганду на протяжении всего конфликта на Юго-Востоке Украины.

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Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Андрей Картополов сообщил, что Россия располагает космическими снимками позиций украинской ПВО в районе, где потерпел крушение малазийский самолет: "У нас есть космические снимки отдельных мест расположения средств противовоздушной обороны украинской армии на юго-востоке страны. Первые три снимка датированы 14 июля. На первом снимке показаны пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук" в районе 8 км северо-западнее Луганска".

По словам Картополова, украинская зенитная ракетная установка "Бук" накануне трагедии малайзийского самолета была передислоцирована из-под Донецка в район, прилегающий к территории, контролируемой ополченцами. Также Минобороны РФ заявило о появлении в небе рядом с "Боингом" украинского штурмовика Су-25.

В Киеве заявили, что рядом с Boeing 777 не было украинского военного самолета.