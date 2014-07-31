Яценюк не верит в существование секретных договоренностей Меркель и Путина

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины сказал, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции.

Яценюк подчеркнул, что доверяет европейским партнерам. «Я полностью доверяю нашим европейским партнерам. И я убежден в крепком единстве между членами ЕС и США», - сказал премьер-министр Украины.

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Он отметил, что провел ряд разговоров с канцлером ФРГ: «Мы убеждены, что ЕС разделяет ценности, а не цены («values but not value»)».

«Ангела Меркель всегда права. Это пункт первый. Если она не права – смотрите пункт первый», - сказал Яценюк.

Глава правительства подчеркнул, что «не верит ни в какие тайные договоренности»: «Это глобальные вызовы – не только для Украины, а для всего международного сообщества».

Он отметил, что Россия постоянно нарушает международное право: «Это страна с агрессивным стилем, которая хочет перерисовать границы, установленные после Второй мировой войны. Они (Россия) хотят пересмотреть ее последствия, и они не имеют права этого делать».

«Мы сделаем все, чтобы восстановить право и порядок, международное право в мире. И президент Путин также должен выполнять свои обязательства», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, британская газета Independent написала о разработке федеральным канцлером Германии Ангелом Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным тайного плана относительно Украины.

Independent сообщает, что основные цели этого плана заключались в стабилизации ситуации на границе Украины, а также в предоставлении серьезной помощи ее экономике путем достижения нового энергетического соглашения. Если бы Россия согласилась на эти условия, международному сообществу пришлось бы пойти на признание независимости Крыма и его аннексии Россией. Для достижения первой цели плана Россия должна была прекратить военную и финансовую помощь сепаратистам на востоке Украины. Частью потенциального соглашения стало бы предоставление этому региону определенной степени автономии.

Одновременно план предусматривал, что президент Украины не даст своего согласия на вступление страны в НАТО. В ответ Путин не стал бы блокировать или вмешиваться в новые торговые отношения Киева с Евросоюзом, предусмотренные Соглашением об ассоциации, которое было подписано несколько недель назад.

Кроме того, согласно тайному плану, Украине было бы предложено новое долгосрочное соглашение с "Газпромом" об энергетических поставках и цене на газ.

Россия также выплатила бы Украине миллиард долларов, которые Киев недополучил за базирование Черноморского флота в Крыму и Севастополе.

Переговоры Меркель с Путиным забуксовали из-за катастрофы 17 июля малайзийского "Боинга", однако они могут продолжиться, как только следствию будет дан ход.