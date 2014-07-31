The Independent: Меркель ведет секретные переговоры с Путиным по Украине

Германия и Россия работают над секретным планом мирного урегулирования, которое покончит с международными трениями из-за Украины, утверждает The Independent, передает Inopressa.ru.

Основные задачи - стабилизация границ Украины и укрепление ее экономики, особенно с помощью нового соглашения по газу, пишет журналистка Маргарета Пагано.

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"Есть более спорные аспекты: чтобы российская сторона сочла план Меркель приемлемым, международному сообществу пришлось бы признать независимость Крыма и его аннексию Россией", - говорится в статье.

Источники, близкие к тайным переговорам, утверждают: на первой стадии потребуется, чтобы Россия прекратила финансовую и военную поддержку просепаратистских групп в Восточной Украине. Взамен этому региону "будут делегированы некоторые полномочия". Президент Украины не станет подавать заявку на прием в НАТО, а президент Путин не станет мешать новым торговым связям Украины с ЕС.

Украине предложат новое долгосрочное соглашение с "Газпромом". Россия также компенсирует Украине потерю арендной платы за базу ВМФ в Крыму, вручив ей "финансовый пакет в размере 1 млрд долларов" (формулировка газеты).

Вчера инсайдеры заявили: "Немецкий мирный план все еще рассматривается, и это единственная сделка, которая есть в наличии. Переговоры застопорились из-за катастрофы MH17, но ожидается, что как только состоится расследование, они возобновятся".

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"Это сделка Меркель. Она имела дело напрямую с президентом Путиным на сей счет. Ей нужно урегулировать спор, так как никто не заинтересован ни в напряженности в Украине, ни в изоляции России", - сказал один из инсайдеров, близких к переговорам.

Как считается, главную роль в переговорах с "Газпромом" сыграет украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который, по данным газеты, уже "выступал в качестве закулисного посредника в высших сферах".