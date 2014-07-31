За минувшие сутки погибли 11 украинских военных и 51 получил ранения - СНБО

Антитеррористическая операция продолжается, за сутки погибли 11 военных.

За минувшие сутки погибли 11 украинских военных и 51 получил ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве. Читайте такжеТеррористы постоянно контратакуют Саур-Могилу - Тымчук «За минувшие сутки погибли 11 украинских военнослужащих и 51 получил ранения», - заявил он.

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