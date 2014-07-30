Украинских военных снова обстреляли со стороны России - пресс-служба АТО

Об этом на своей странице в Facebook говорится в сообщает пресс-служба АТО.

"С 10.00 до 12.40 со стороны Российской Федерации осуществлен обстрел с позиций ПТРК переправы в районе населенного пункта Кожевня и позиций пехотинцев и десантников близ населенного пункта Мариновка, такой же обстрел позиций десантников произошел в 13.55", - говорится в сообщении.

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"С 11.17, в течение получаса, со стороны Российской Федерации системы залпового огня БМ 21 «Град» обстреливали населенный пункт Степановка, обстрел повторился в 12.17", - сообщили в пресс-службе АТО.

Как сообщал УНИАН, 27 июля США предоставили спутниковые снимки, которые подтверждают информацию об обстреле российскими войсками из "Града" и артиллерией территории Украины.

В то же время в Госдуме РФ заявили, что снимков с космических спутников недостаточно, для того чтобы обвинять РФ в обстреле Украины, поскольку для подобного утверждения необходимы еще данные других систем.