Канада хочет усилить санкции против России из-за угрозы для безопасности мира

Об этом УНИАН сообщили в департаменте иностранных дел, торговли и развития канадского правительства, отвечая на запрос агентства.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что российская власть после того, как был сбит самолет Малайзийских авиалиний, продолжает поддерживать пророссийских вооруженных "провокаторов", и это должно стать сигналом миру для ужесточения санкций.

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"Это демонстрирует настоящую потребность для международного сообщества продолжить усиление давления на путинский режим", - отмечается в переданном агентству сообщении.

Департамент напоминает, что на минувшей неделе Канада уже ввела новые санкции против России, которые, среди прочего, направлены против финансового и энергетического секторов этой страны. Также отмечается, что канадское правительство сейчас проводит консультации относительно дополнительных санкций со своими международными партнерами.

"Детали нового раунда санкций будут обнародованы в ближайшее время", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели глава правительства Канады Стивен Харпер объявил о намерении ввести дополнительные санкции против России, не уточнив, чего именно они коснутся.

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На этой неделе впервые экономические санкции против России ввел Европейский союз, который несколько раз откладывал этот вопрос из-за разных точек зрения 28-ми держав-членов объединения. О намерении ввести санкции заявили тоже Япония и Норвегия. Эксперты замечают, что переломным моментом в деле долгожданных санкций против России стала катастрофа пассажирского самолета, при которой погибли почти 300 человек, что, по данным спецслужб, совершили пророссийские террористы с помощью полученной из РФ системы "Бук".