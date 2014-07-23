Финляндия поддержала ужесточение санкций против РФ

Об этом пишет Газета.ру The Wall Street Journal. Как отмечает газета, «хрупкая» экономика этой страны тесно связана с Россией, но во вторник финские власти отказались от колебаний и выразили поддержку новым мерам в отношении Москвы.

«Мы находились в основном потоке и продолжим оставаться в основном потоке (стран ЕС) относительно решения украинского кризиса», – заявил газете министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя. По его словам, если со стороны России не будет сотрудничества по данному вопросу, то «более масштабные санкции окажутся неизбежными». «Но это не то, чего бы мы хотели», – подчеркнул Туомиоя.

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Издание обращает внимание, что заявление главы финского МИДа отличается от позиции Хельсинки, озвученной всего неделю назад на саммите лидеров ЕС еще до крушения малайзийского самолета в Украине. В заметке говорится, что в течение последних дней с финскими лидерами говорили некоторые ведущие европейские политики, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.