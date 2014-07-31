Боевики продолжают получать оружие из оккупированного Россией Крыма - штаб АТО

07:59, 31 июля 2014
Политика
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Боевики продолжают получать оружие и боеприпасы из оккупированного Россией Крыма.

Фото: УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Вместе с тем продолжаются поставки оружия и боеприпасов с временно оккупированной территории АР Крым на Азовское побережье Донецкой области", - сообщают в штабе.

Напомним,  террористы уже обстреливали украинских силовиков со своих позиций в захваченных районах, с территории России и с Азовского моря

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