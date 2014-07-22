Украинский блокпост впервые обстреляли с моря - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

"Впервые с моря был обстрелян блокпост силовиков. В частности, из миномета, установленного на катере, был обстрелян блокпост близ н.п.Новоазовск (Донецкая обл.).", - написал он.

По его данным, в Луганской области из БМ-21 «Град» были обстреляны позиции сил АТО близ населенных пунктов Веселая Гора и Камышное, а также на территории аэропорта в Луганске.

Читайте такжеТымчук сообщает об атаке смертника на блокпосту под КаменкойВ Донецкой области из автоматических гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО близ Авдеевки.

Кроме того, были обстреляны позиции сил АТО близ Кумачево (из минометов) и КПП «Должанский» (из самоходной артиллерии). Обстрелы велись с территории РФ.

Также в приграничных районах боевиками были обстреляны позиции сил АТО близ Мариновки (один раз из артиллерии и один раз из танков), Солнцево (из БМ-21 «Град»), Червонопартизанска (из минометов).