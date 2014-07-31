Тымчук: Силы АТО нанесли 24 артиллерийских ударов по позициям боевиков вне населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.

"В зоне АТО, вне населенных пунктов, работала авиация и артиллерия Вооруженных сил Украины. Летчики совершили 11 вылетов (из них 2 – медицинская эвакуация). Артиллерия совершила 24 огневых налета. Уничтожены живая сила и техника террористов", - сообщает эксперт.Читайте такжеСтрелок оговорился, что боевиков прикрывает российская артиллерия - запись разговора

Напомним, вчера артиллерия сил АТО совершила 5 огневых ударов по позициям террористов вне населенных пунктов; авиация сил АТО совершила 10 вылетов (из них 4 – армейская авиация).