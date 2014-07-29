Силы АТО нанесли 5 артиллерийских ударов по позициям боевиков - Тымчук

Артиллерия сил АТО совершила 5 огневых ударов по позициям террористов вне населенных пунктов.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Уничтожено значительное количество живой силы и вооружения боевиков", - отметил он.

Также Тымчук написал, что авиация сил АТО совершила 10 вылетов (из них 4 – армейская авиация).