Силы АТО нанесли 5 артиллерийских ударов по позициям боевиков - Тымчук
08:59, 29 июля 2014Политика
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Силы АТО нанесли удары по позициям террористов вне населенных пунктов.
REUTERS
Артиллерия сил АТО совершила 5 огневых ударов по позициям террористов вне населенных пунктов.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Уничтожено значительное количество живой силы и вооружения боевиков", - отметил он.
Также Тымчук написал, что авиация сил АТО совершила 10 вылетов (из них 4 – армейская авиация).
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