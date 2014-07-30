НАТО призывает РФ придерживаться договора о запрете ракет малой и средней дальности

Об этом говорится в заявлении генсека, распространенном сегодня в Брюсселе.

„Соглашение, вступившее в силу в 1988 году, имело целью уменьшить угрозу безопасности и стабильности в Европе, в частности угрозу нападения на объекты, имеющие стратегическое значение. Договор занимает особое место в истории, и требует проверки ликвидации целого класса ракет, которыми владели США и Советский союз. Соглашение остается ключевым элементом евроатлантической безопасности, который приносит пользу нашей взаимной безопасности и должен быть сохранен”, - подчеркнул Расмуссен.

В этой связи он призвал Россию „конструктивно работать, чтобы решить этот критический вопрос Соглашения и сохранить его жизнеспособность, вернувшись к полному соблюдению таким образом, чтобы это можно было проверить”.

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