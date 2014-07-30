Госкомитет телерадиовещания просит украинцев не давать комментарии российским СМИ

"Просим граждан Украины, представителей общественных организаций, государственных учреждений воздержаться от предоставления российским СМИ комментариев, интервью, информационных сообщений, поскольку все это может быть использовано против Украины и наших граждан", - говорится в сообщении Госкомитета.

Читайте такжеРоссийские СМИ выдали видео обстрела Ирака как бомбардировку населения украинскими силовиками

В сообщении Госкомитет обращает внимание на то, что "российское информационное пространство переполнено ложью и инсинуациями. Об объективном освещении российскими СМИ событий в Украине, в частности, на Донбассе не может идти и речи".

В сообщении подчеркивается, что российские СМИ таким образом пытаются использовать украинских граждан для дискредитации украинской армии и властей и сил АТО.