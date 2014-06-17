Под Луганском погиб спецкор телеканала «Россия»

Под Луганском погиб специальный корреспондент телеканала «Россия» Игорь Корнелюк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«В Луганской областной больнице скончался спецкор ВГТРК Игорь Корнелюк. Он получил тяжелое ранение при минометном обстреле в районе поселка Металлист. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни. Корнелюк скончался при проведении реанимационных мероприятий через 35 минут после того, как его перевели из операционной в стационар», - говорится в сообщении.

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Информацию о кончине Корнелюка подтвердили замглавного врача стационара Сергей Бабенко и главный врач Первой областной больницы Луганска Федор Соляник.

Судьба звукооператора Антона Волошина, входившего в съемочную группу Корнелюка, неизвестна, сообщили в пресс-службе ВГТРК. Оператор съемочной группы Виктор Денисов при обстреле не пострадал.

В эфире телеканала "Россия 24" корреспондент телеканала LifeNews Артур Матвеев сообщил, что все произошло в районе блокпоста возле поселка Металлист.

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Корнелюку было 37 лет. Он родился в Запорожье. С 1998 года работал в ГТРК «Ямал» — корреспондентом, спецкорром, старшим корреспондентом. Затем — одним из руководителей редакции детских программ.

А с 2005 года Корнелюк стал замначальника службы информационных программ. В октябре 2013 года возглавил корпункт ВГТРК в Мурманске. 1 июня 2014 года поехал в командировку в Украину.