В Горловке за три дня погибло 27 человек, из них четверо - дети
16:33, 30 июля 2014Политика
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За период с 27 по 29 июля от обстрелов пострадали 100 горловчан, еще 27 погибли, из них четверо - дети. Ситуация в Горловке остается напряженной.
В Горловке из-за обстрелов продолжают гибнуть люди / wikimedia.org
Об этом сообщает официальный сайт горловского горсовета.
Как проинформировала заместитель городского головы Ирина Джеломанова по состоянию на 30 июля в городе открыты продовольственные магазины, но они работают в сокращенном режиме.
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В открытые предприятия розничной торговли производится подвоз хлебобулочных изделий.
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