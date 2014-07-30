В Горловке за три дня погибло 27 человек, из них четверо - дети

16:33, 30 июля 2014
Политика
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За период с 27 по 29 июля от обстрелов пострадали 100 горловчан, еще 27 погибли, из них четверо - дети. Ситуация в Горловке остается напряженной. 

Горловка / wikimedia.org

Об этом сообщает официальный сайт горловского горсовета.

Как проинформировала заместитель городского головы Ирина Джеломанова по состоянию на 30 июля в городе открыты продовольственные магазины, но они работают в сокращенном режиме.

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В открытые предприятия розничной торговли производится подвоз хлебобулочных изделий. 

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