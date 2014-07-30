Украина призывает Россию не нагнетать агрессию на украинском востоке - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

“Мы призываем Россию избежать дальнейшей собственной международной изоляции и прекратить вмешательство в ситуацию на востоке Украины”, - сказал Чалый.

По его словам, беспрепятственный переход боевиков и техники с территории России на украинскую территорию, а также обстрелы, которые продолжаются с территории России, должны быть немедленно прекращены.

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“Российское руководство должно осознать, что логика экспорта терроризма не имеет будущего и будет всегда получать достойный ответ международного содружества», - подчеркнул Чалый.