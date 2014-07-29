Глава Бахчисарайской РГА: Россия - полицейское государство, а мы привыкли к свободе

Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

«Честно говоря, я не хотел бы, чтобы Крым продолжал оставаться в составе Российской Федерации. Это мое мнение», – отметил Умеров.

По его словам, после аннексии жизнь разделилась на до и после, но в его работе, как чиновника мало, что кардинально поменялось. Хотя, как отметил Умеров, в российском законодательстве подходы и принципы работы отличаются очень сильно.

Читайте такжеГлава Бахчисарайской РГА считает референдум в Крыму незаконным«Россия, по сути, такое закрытое полицейское государство, в котором нельзя иметь собственное мнение, нельзя его произносить вслух, очень серьезные репрессии предусмотрены за это. А мы в украинском правовом пространстве уже привыкли к свободе», – сказал он.

До конца года в Крыму все проходит в украинском правовом поле, но как только поставят вопрос смены присяги госслужащего, Умеров готов покинуть свой пост.

«Я говорю открыто: как только придет время подписывать присягу, с этого дня я перестану работать», – сказал глава Бахчисарайского района.

Он отметил, что у «премьер-министра» Крыма Сергея Аксёнова пока к его работе претензий нет, но встречи с самопровозглашенной властью Умеров игнорирует.

«Учитывая, что по факту в республике работает правительство под руководством Аксенова, естественно, я, будучи главой районной администрации, общаюсь с ним и напрямую, и опосредованно через любых министров. Но после 16 марта я ни разу ни по каким вопросам не был в «Госсовете», - сказал Умеров. - Это моя позиция. Нас вызывают на все совещания абсолютно. Приглашения приходят исправно. Я просто не хожу и не посещаю».