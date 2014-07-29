Россия закрыла два пункта пропуска на границе с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Российские пункты пропуска «Куйбышево» – с украинской стороны «Мариновка» Донецкой области, и «Новошахтинск», напротив пункта пропуска «Должанский» Луганской области, закрыты, пропуск транспорта и людей не осуществляется», - заявил Лысенко.

Читайте такжеРоссийский пограничник опубликовал в Instagram фото направляющихся в Украину БТРовКак сообщал УНИАН, вчера после обстрела возобновил свою работу пункт пропуска «Новоазовск» в Донецкой области.