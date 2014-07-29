Россия закрыла два пункта пропуска на границе с Украиной
13:44, 29 июля 2014Политика
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Россия закрыла пункты пропуска «Куйбышево» и «Новошахтинск» на границе с Украиной.
Пункты «Куйбышево» и «Новошахтинск» закрыты / inforesist.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Российские пункты пропуска «Куйбышево» – с украинской стороны «Мариновка» Донецкой области, и «Новошахтинск», напротив пункта пропуска «Должанский» Луганской области, закрыты, пропуск транспорта и людей не осуществляется», - заявил Лысенко.
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