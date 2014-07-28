Пункт пропуска «Новоазовск» возобновил работу после обстрела

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, террористы все чаще обстреливают подразделения Государственной пограничной службы Украины и пункты пропуска на украинско-российской границе. Это в свою очередь приводит к полному или временному закрытию пунктов пропуска.

Так, с 01.15 до 02.20 26 июля с территории РФ осуществлен обстрел из минометов и БМ-21 «Град» пункта пропуска «Новоазовск». В результате обстрела получили ранения четверо пограничников. Также во время обстрела были разрушены коммуникации и электроснабжение.

Читайте такжеСо стороны РФ обстреляли пункт пропуска «Красная Таловка», ранены 2 пограничникаНесмотря на это, сотрудники Госпогранслужбы сделали все возможное, чтобы восстановить инфраструктуру этого пункта пропуска и обеспечить пересечение украинско-российской границы гражданами. Уже в воскресенье, 27 июля, в 14.30, по завершении восстановительных работ, по решению начальника Донецкого отряда, было возобновлено движение автомобилей в вышеупомянутом пункте пропуска.