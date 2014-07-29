Главой ОГА Николаева назначен Вадим Мериков

Порошенко назначил Мерикова председателем Николаевской облгосадминистрации.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Вадима Мерикова председателем Николаевской областной государственной администрации. Читайте такжеНа выборах мэра Николаева победил Гранатуров Соответствующий указ от 28 июля размещен на сайте главы государства. Другим своим указом Порошенко освободил с соответствующей должности Николая Романчука.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter