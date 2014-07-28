СБУ задержала двух украинцев, вербовавших наемников по заданию спецслужб РФ

Об этом пишет ZN.ua.

"По указанию спецслужб РФ злоумышленники должны были сформировать спецгруппу из 30 наемников. В дальнейшем эту группу планировалось доставить к границе с Республикой Беларусь, где ее должны были встретить сотрудники спецслужб РФ и переправить в военный лагерь подготовки наемников в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении СБУ в понедельник.

За участие в боевых действиях на стороне НВФ вербовщики предлагали $ 1,5 тыс. в месяц, а также вознаграждение за каждого убитого украинского военного, уничтоженную технику и блокпосты. Завербованные граждане должны были также устраивать провокации в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации в них.

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"Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время вербовки жителя Тернополя", - подчеркивается в сообщении.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.