В Горловке погибли 13 человек, среди них - 2 маленьких детей - Донецкая ОГА

По предварительной информации департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации в результате боевых действий в Горловке погибло 13 человек, среди них – два ребенка (1 год и 5 лет).

Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

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В Авдеевке, по предварительным данным, как минимум пять человек пострадало, из них четверо госпитализированы.

"Работа сотрудников экстренной медицины крайне осложнена из-за постоянных обстрелов", - отмечается в сообщении.