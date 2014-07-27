В Горловке погибли 13 человек, среди них - 2 маленьких детей - Донецкая ОГА
16:53, 27 июля 2014Политика
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Работа медицинских сотрудников затруднена из-за постоянных обстрелов.
REUTERS
По предварительной информации департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации в результате боевых действий в Горловке погибло 13 человек, среди них – два ребенка (1 год и 5 лет).
Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.
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В Авдеевке, по предварительным данным, как минимум пять человек пострадало, из них четверо госпитализированы.
"Работа сотрудников экстренной медицины крайне осложнена из-за постоянных обстрелов", - отмечается в сообщении.
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