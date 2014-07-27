Милиция опровергла информацию о том, что ей удалось найти автомобиль убийц мэра Кременчуга

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела милиции.

По их данным, информацию некоторых СМИ о том, что автомобиль найден на границе области правоохранительные органы не подтвердили.

Читайте такжеСмерть мэра Кременчуга: все версии убийства Бабаева

Также милиция в очередной раз обратилась ко всем кременчужанам, свидетелям и очевидцам, а особенно водителям, проезжающим утром 26 июля в районе убийства, с просьбой предоставить свои видеорегистраторы для идентификации белого автомобиля ВАЗ -2109 с госномером 176-48 СК, с которого стреляли в Бабаева. Правоохранители также просят позвонить тех, кто возможно видел брошенный данный автомобиль в микрорайонах города, в пригороде или где-то в лесу.