Милиция нашла белую "девятку" убийц мэра Кременчуга Бабаева

Сейчас известно, что белую "девятку", на которой перемещались убийцы мэра, было найдено на границе соседней Полтавской области. Милиция расследует произошедшее по статье "умышленное убийство", передает ТСН.

Как известно, Бабаева расстреляли в упор за несколько сотен метров от его дома. Он ехал на свою обычную субботнюю тренировку по футболу, был один, без охранника. Остановился рядом с мусорными баками и вышел из своего Мерседеса, чтобы выбросить мусор.

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Именно в этот момент и получил выстрел в спину, а затем еще два. Убийцы скрылись с места преступления на девятке, ее номера и подробное описание правоохранителям дали два парня, которые как раз шли в магазин и вся эта драма разыгралась прямо на их глазах. Пока милиция не дает официальных комментариев, местные журналисты называют свои возможные версии "Можно рассматривать три версии: профессиональная деятельность очень успешного мэра, у него были недруги, которые могли бы сделать что-то такое. Знаю из кругов близких к мэру, буквально на следующей неделе возможно его назначений на одну из руководящих должностей области, говорят, он мог бить губернатором области. И третья версия, это, конечно, отголоски войны. Попытка дестабилизации ситуации в области, а это на руку всем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в нашем регионе",- пояснил главный редактор газеты "Кременчугский телеграф" Олег Булашев.

Напомним, время и место похорон убитого мэра Кременчуга Олега Бабаева определят его родители, которые едут из российского Курска.