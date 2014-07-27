На Донетчине задержали заместителя прокурора, который "сливал" секретную информацию боевикам

Как сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко спецгруппой МВД под руководством полковника Вячеслава Аброськина в Дружковке вчера был задержан заместитель прокурора Советского района города Макеевки, который добровольно и активно сотрудничал с группой террориста "Монгола".

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Пользуясь своими связями в прокуратуре Донецкой области он "сливал" террористам информацию о работе спецгруппы МВД, которой министром Арсеном Аваковым было поручено раскрыть террористическое подполье, оставленное после освобождения Славянска, Краматорска и Красного Лимана.

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Задача поставлена теперь уже экс-прокурору террористами, была - сообщить точное время и место пребывания спецгруппы МВД для наведения на нее групп боевиков с целью полного уничтожения милиционеров.

Однако благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям экс-прокурор был задержан и сегодня суд уже вынес ему меру пресечения в виде содержания под стражей два месяца.

Задержанный активно сотрудничает со следствием, выдавая своих сторонников и их планы. Так, сразу же после задержания он сообщил, о том, что по его наводке террористы собираются задержать в Донецке одного из заместителей прокурора области с целью пополнить свои запасы высокопоставленных заложников.