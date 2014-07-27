Опознано первое тело жертвы крушения Боинг-777

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на нидерландское правительство.

Читайте такжеУкраина делегировала Нидерландам расследования катастрофы самолета Boeing-777Согласно сообщению, имя и пол жертвы, гражданина Нидерландов, не разглашаются.

Сейчас более 22 экспертов работают в военных казармах города Хильверсум над опознанием останков погибших пассажиров Боинга-777, сбитого над Донбассом.

Напомним, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших.

Тела перевезли в Харьков и постепенно перевозят в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам.