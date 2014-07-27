СМИ опубликовали видео допроса высланного из Украины британского журналиста Russia Today

К ТСН попало видео допроса журналиста, в котором он уверенно декламирует все основные "хиты" русской пропаганды - называет партию "Свобода" и "Правый сектор" фашистами, обвиняет украинскую армию в братоубийственной войне, жалуется на "разрушение русской культуры в Украине", уверяет, что Донбасс не хочет быть с Украиной.

Журналист работал по аккредитации так называемой ДНР, которую ему выдали в захваченной администрации благодаря письму от российского канала. Британец общался с террористами Пономаревым, Губаревым, снимал 9 мая в Славянске. Как известно, украинская сторона вынесла решение о выдворении Грэхема Филипса Уильяма с территории Украины в течение суток.

Читайте такжеСБУ выдворила из Украины журналиста "Russia Today"Журналист поблагодарил СБУ за профессионализм и пообещал из Украины уехать и не нарушать ее границ, но с оговоркой, что Луганск и Донецк он Украиной не считает.

"Хочу поблагодарить СБУ за профессиональное отношение ко мне. Я покину Украину и не буду возвращаться в страну. Я могу обжаловать это решение, но сейчас я даже не могу сказать, что из себя представляет территория Украины. Я работал в Луганске и Донецке и считаю, что эти спорные территории", - заявил журналист.

Напомним, недавно жители Славянска "испортили" интервью журналисту Russia Today Филипса Уильяму Грэхему пылкой поддержкой украинской армии.

Видео допроса

Видео "испорченного" интервью