СМИ опубликовали видео допроса высланного из Украины британского журналиста Russia Today
Британец Филлипс Грэхем Уильям, который работал на российский пропагандистский канал Russia Today, был опрошен Службой Безопасности Украины перед выдворением из территории страны.
К ТСН попало видео допроса журналиста, в котором он уверенно декламирует все основные "хиты" русской пропаганды - называет партию "Свобода" и "Правый сектор" фашистами, обвиняет украинскую армию в братоубийственной войне, жалуется на "разрушение русской культуры в Украине", уверяет, что Донбасс не хочет быть с Украиной.
Журналист работал по аккредитации так называемой ДНР, которую ему выдали в захваченной администрации благодаря письму от российского канала. Британец общался с террористами Пономаревым, Губаревым, снимал 9 мая в Славянске. Как известно, украинская сторона вынесла решение о выдворении Грэхема Филипса Уильяма с территории Украины в течение суток.
Читайте такжеСБУ выдворила из Украины журналиста "Russia Today"Журналист поблагодарил СБУ за профессионализм и пообещал из Украины уехать и не нарушать ее границ, но с оговоркой, что Луганск и Донецк он Украиной не считает.
"Хочу поблагодарить СБУ за профессиональное отношение ко мне. Я покину Украину и не буду возвращаться в страну. Я могу обжаловать это решение, но сейчас я даже не могу сказать, что из себя представляет территория Украины. Я работал в Луганске и Донецке и считаю, что эти спорные территории", - заявил журналист.
Напомним, недавно жители Славянска "испортили" интервью журналисту Russia Today Филипса Уильяму Грэхему пылкой поддержкой украинской армии.
Видео допроса
Видео "испорченного" интервью