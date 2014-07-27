СМИ: В мэра Кременчуга попали три пули

01:33, 27 июля 2014
Политика
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Все три выпущенные пули попали в убитого утром мэра Кременчуга Олега Бабаева.

Олег Бабаев был убит тремя выстрелами / pentagon.in.ua

Об этом сообщает местное издание ТелеграфЪ со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что две пули якобы попали в автомобиль, а одна - в грудь Олега Бабаева.  

Читайте такжеВ Кременчуге несколько тысяч людей пришли почтить память убитого мэраТакое предположение появилось после того, как свидетели заявили о трех выстрелах, и на машине были обнаружены следы от двух выпущенных пуль.

В МВС рассматривают возможность связи убийства мэра с его профессиональной деятельностью, предпринимательской или личного конфликта.

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