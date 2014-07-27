СМИ: В мэра Кременчуга попали три пули

Об этом сообщает местное издание ТелеграфЪ со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что две пули якобы попали в автомобиль, а одна - в грудь Олега Бабаева.

Читайте такжеВ Кременчуге несколько тысяч людей пришли почтить память убитого мэраТакое предположение появилось после того, как свидетели заявили о трех выстрелах, и на машине были обнаружены следы от двух выпущенных пуль.

В МВС рассматривают возможность связи убийства мэра с его профессиональной деятельностью, предпринимательской или личного конфликта.