СМИ: В мэра Кременчуга попали три пули
01:33, 27 июля 2014Политика
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Все три выпущенные пули попали в убитого утром мэра Кременчуга Олега Бабаева.
Олег Бабаев был убит тремя выстрелами / pentagon.in.ua
Об этом сообщает местное издание ТелеграфЪ со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что две пули якобы попали в автомобиль, а одна - в грудь Олега Бабаева.
Читайте такжеВ Кременчуге несколько тысяч людей пришли почтить память убитого мэраТакое предположение появилось после того, как свидетели заявили о трех выстрелах, и на машине были обнаружены следы от двух выпущенных пуль.
В МВС рассматривают возможность связи убийства мэра с его профессиональной деятельностью, предпринимательской или личного конфликта.
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