Россия дважды обстреляла пункт пропуска "Мариновка" из "Градов" и артиллерии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера, в 18 и в 23 часа с территории России был дважды обстрелян пункт пропуска «Мариновка», что на Донетчине, из минометов, установок «Град» и артиллерии. Инфраструктура и оборудование международного пункта пропуска «Мариновка» выведены из строя», - отметил он.

Читайте такжеБойцы под Мариновкой до сих пор просят подкрепление - воевать им уже ничемТакже Лысенко привел подробности обстрела с территории России, вечером 23 июля, когда были обстреляны позиции украинских пограничников в районе села Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области.

По его словам, обстрел начался в 21:55 и длился около часа. Было сделано 5 залпов из системы «Град». В районе, где дислоцируются пограничники, разорвалось около 20 ракет. Во время обстрела пострадали несколько домов мирных жителей на окраине села. Есть фотодоказательства последствий этого обстрела.