Россия дважды обстреляла пункт пропуска "Мариновка" из "Градов" и артиллерии
С территории России установками «Град» и артиллерией был дважды обстрелян украинский пункт пропуска «Мариновка», вследствие чего оборудование международного пункта пропуска выведено из строя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера, в 18 и в 23 часа с территории России был дважды обстрелян пункт пропуска «Мариновка», что на Донетчине, из минометов, установок «Град» и артиллерии. Инфраструктура и оборудование международного пункта пропуска «Мариновка» выведены из строя», - отметил он.
Читайте такжеБойцы под Мариновкой до сих пор просят подкрепление - воевать им уже ничемТакже Лысенко привел подробности обстрела с территории России, вечером 23 июля, когда были обстреляны позиции украинских пограничников в районе села Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области.
По его словам, обстрел начался в 21:55 и длился около часа. Было сделано 5 залпов из системы «Град». В районе, где дислоцируются пограничники, разорвалось около 20 ракет. Во время обстрела пострадали несколько домов мирных жителей на окраине села. Есть фотодоказательства последствий этого обстрела.