Яценюк рассказал, что Украина может зарабатывать на ГТС $ 4 млрд

Свои мысли он озвучил в эфире программы "Шустер Live", передает Еспресо.TV.

"У нас есть труба. Только есть проблемы: металл способен к коррозии и если она не поставляет газ - превращается в металлолом. Россия с "Южным потоком" хочет обойти Украину и исключить нас как страну-транзитера. Будем качать воздух.

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Понимая это, что должны делать люди, которые имеют сильную позицию в отношении России? Мы говорим, что труба остается госсобственностью. Теперь кого нам надо? Нам надо, чтобы на трубе был оператор, он так же должен иметь процент госсобственности, то есть 51 %. Также нам нужно, чтобы модернизировали ее, США и ЕС готовы это сделать. Мы будем не два млрд. долларов в год зарабатывать, а четыре. Простая схема", - сказал Яценюк.