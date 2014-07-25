Белый дом: Россия изолирована как никогда
Санкции в отношении России, введенные США из-за ситуации в Украине, негативно отражаются на российской экономике.
Об этом заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сообщает ИТАР-ТАСС.
Он напомнил, что ранее США ввели ограничения для некоторых российских банков, крупных компаний, работающих в оборонной и энергетической сферах.
”Санкции имеют экономический эффект. Влияние санкций ощущается в России”, - заверил Эрнест.
”Иностранные инвесторы не хотят работать в России”, - утверждал представитель Белого дома.
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Эрнест также указал на то, что Центробанк России тратит значительные средства на поддержание курс рубля.
Представитель Белого дома напомнил, что европейские страны также рассматривают вопрос дополнительных санкций в отношении Москвы.
По его словам, ”Россия изолирована как никогда”, и США продолжат консультации со своими союзниками в Европе.